Ancona, novità nel settore giovanile: Scodanibbio è il nuovo responsabile

Leonardo Scodanibbio, laureato in Scienze Motorie e in possesso del patentino Uefa B, guiderà il settore giovanile biancorosso. A sceglierlo è stato il direttore del vivaio Alberto Virgili che ha usato parole di grande stima per presentarlo

Sarà Leonardo Scodanibbio il nuovo Responsabile del settore giovanile dell’Ancona-Matelica. Profilo giovane, ma dalle spiccate doti professionali e morali, il classe 1991 è all’esordio tra i professionisti, ma vanta già un lungo curriculum. Laurea magistrale in Scienze Motorie conseguita presso l’Università di Urbino, Scodanibbio ha iniziato prestissimo la carriera di allenatore e responsabile di alcuni vivai regionali (Montecassiano, Appignano, Potenza Picena e Porto Recanati) ottenendo anche la qualifica Uefa B. Parallelamente ha iniziato anche una proficua collaborazione con il Centro Federale Territoriale di Recanati e la pratica dell’insegnamento in ambito scolastico.

«La scelta – ha dichiarato il Direttore Tecnico del Settore Giovanile Alberto Virgili – è ricaduta su Leonardo perché è un ragazzo giovane, preparato, sveglio e pragmatico. Incarna alla perfezione tutte le caratteristiche ricercate dalla Società per una figura così importante. Lavorerà a stretto contatto con me, con la mia massima stima e operatività. Sono sicuro che ripagherà a pieno la nostra fiducia».

«E’ un vero orgoglio – ha dichiarato il nuovo Responsabile –entrare a far parte di una realtà che da anni si sta contraddistinguendo per aver creato un modello. La chiamata di un professionista come Alberto Virgili, con il quale avrò l’onore di lavorare fianco a fianco, rubando quanti più segreti possibile, rappresenta una immensa gratificazione per quanto seminato in questi anni. Per me si tratta di una straordinaria opportunità lavorativa ed umana. Sono entusiasta, non vedo l’ora di iniziare questa sfida impegnativa e affascinante, che avrà un ampio bacino e che sarà qualcosa di nuovo per il territorio».