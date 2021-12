L’Ancona ricarica le batterie, il 3 gennaio la ripresa dei lavori

Giorni di riposo in casa Ancona. Dopo aver pareggiato per 1-1 al Del Conero con il Pescara nell’ultima fatica del 2021 (reti di Rolfini per i dorici e pareggio di Pompetti per gli abruzzesi), i biancorossi di Gianluca Colavitto si stanno godendo le ferie con le rispettive famiglie. Ferie che, per effetto di un premio ottenuto con i sette punti maturati nelle ultime tre giornate (Teramo, Vis Pesaro e appunto Pescara), sono state allungate dal 30 dicembre al 2 gennaio.

La ripresa dei lavori al Paolinelli è stata infatti fissata per il 3 gennaio mettendo nel mirino il primo impegno del nuovo anno in calendario per sabato 8 gennaio (ore 14.30) sul campo dell’Olbia. Da verificare le condizioni degli infortunati Berardi, Del Sole e Papa in tribuna nell’ultima sfida.