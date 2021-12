L’Ancona rimonta con i cambi: Siena abbattuto al Del Conero

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Ancona-Matelica

Vittoria prezioso, in rimonta, quello conquistato dall’Ancona al Del Conero con il Siena. La sfida è terminata sul 3-2 con i toscani, a cavallo di primo e secondo tempo, avanti per due reti a zero e rimontati dai dorici scossi soprattutto dai cambi effettuati.

Prima frazione con poche occasioni e tanti errori a centrocampo. Meglio i toscani, nel computo complessivo, capaci di sfruttare al decimo il vantaggio dell’islandese Karlsson (bravo a superare Iotti in area di rigore) e resistere alla traversa di Iannoni pochi istanti dopo. Nella ripresa il copione non cambia, il Siena detta le trame e al dodicesimo sull’asse Guberti – Bani confeziona con quest’ultimo il rapporto. Colavitto cambia quattro elementi, l’Ancona si scuota fino a trovare con Rolfini, al ventitreesimo, il gol che riapre la gara su perfetto invito di Sereni. Sulle ali dell’entusiasmo i dorici attaccano a tamburo battente e dieci minuti dopo arriva anche il pareggio griffato Delcarro. Nel finale il tripudio con il 3-2 dello stesso centrocampista che ha fatto esplodere lo stadio.

ANCONA MATELICA-SIENA 3-2

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce (15st Tofanari), Masetti, Iotti, Maurizii (38st Di Renzo); D’Eramo (15st Delcarro), Gasperi (15st Bianconi), Iannoni; Rolfini, Faggioli (15st Moretti), Sereni All. Colavitto

SIENA (4-3-3): Lanni; Milesi, Terzi, Terigi, Favalli (1st Farcas); Bani, Pezzella, Acquadro; Disanto (25st Marcellusi), Guberti (25st Paloschi), Karlsson All. Maddaloni

Arbitro: Maggio di Lodi

Reti: 10’Karlsson, 12st Bani, 23st Rolfini, 32st e 49st Delcarro

Note: ammoniti D’Eramo, Gasperi, Vrioni (per proteste) angoli 10-6, recuperi 1’+ 5’, spettatori 1891 per un incasso di 17.302,06 euro