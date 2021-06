Calcio femminile, le giovani dell’Ancona Respect strappano applausi nella tana della Vis Pesaro

Sconfitta in salsa dolce per l’Ancona Respect Under15 che, nel suo percorso d’avvicinamento ai tornei estivi di categoria, cede solo di misura nella tana della Vis Pesaro. Dinanzi ad un avversario quotato come quello pesarese, infatti, le biancorosse di mister Alessio Abram giocano una partita di grande carattere e sacrificio uscendo sconfitte con il risultato di 4-3. Di Romano, doppietta, e Mekkaoui le reti di marca dorica.

Al termine della gara tutto il gruppo anconetano ha trascorso la sua giornata sulla spiaggia di Senigallia preparandosi, nel migliore dei modi, ai prossimi appuntamenti. Domenica, infatti, sul campo dell’Ascoli ci sarà un altro test importante per meglio capire la condizione generale dell’Ancona Respect che appare costantemente in grande crescita.