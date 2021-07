Ancona Respect, la stagione riparte dal Dorico: ufficializzati staff e organigramma

Ripartirà dal Dorico, storico impianto del Viale della Vittoria che ha vissuto i fasti degli anni d’oro biancorossi, la stagione sportiva 2021-2022 dell’Ancona Respect. La società anconetana della presidentessa Silvana Pazzagli, baluardo del calcio femminile nel capoluogo, si appresta a quella che sarà a tutti gli effetti l’annata della ripartenza puntando forte su tutte le categorie dall’Eccellenza (prima squadra) fino all’under 8 passando per Under 15 (nazionale), U12 e U10. Oltre ad allenare l’U15, mister Alessio Abram sarà anche il responsabile del settore femminile:

«Questo sarà un anno molto importante – ha spiegato Abram – Dovremo essere bravi a confermarci sia numericamente che qualitativamente e per questo a qualunque ragazza fino ai 15 anni che abbia voglia di provare questa splendida esperienza dico che le iscrizioni sono aperte. Per quanto riguarda la prima squadra, dove abbiamo anche calciatrici giovanissime (dai 16 anni in avanti), vogliamo sognare un grande traguardo e per questo la Serie C sarebbe vista come uno Scudetto. La cosa bella, guardando al cammino dell’Ancona di cui sono tifosissimo con la nuova proprietà di Mauro Canil, sarà intraprendere con la società di riferimento per la nostra città un cammino fondato sulla collaborazione e sul rispetto reciproco».

A livello di staff tecnico, la prima squadra è stata affidata nuovamente alla guida tecnica di Giacomo Zacconi che sarà coadiuvato dal preparatore dei portieri Giorgio Faro. In Under 15, invece, accanto a mister Alessio Abram ci sarà il suo vice e figlio Joe Abram insieme al preparatore dei portieri Mirco Martelli. Luna di Sarno e Jasmine Martelli guideranno Under 8 e Under 10 mentre Veronica Antonucci si occuperà dell’Under12. A completare l’organigramma il fisioterapista Lorenzo Taraboi, la psicologa Isabella Miccia, la consulente professionale Marina Robino e la segretaria Letizia Offidani.