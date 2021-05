L’Ancona Respect cresce nel weekend e inquadra i prossimi impegni in calendario

Nell’ultimo weekend la prima squadra biancorossa è uscita sconfitta a testa alta dal campo del YFit Macerata. Amichevole positiva anche per l’U15 contro l’Alma Fano al Dorico.

Prosegue senza intoppi la marcia d’avvicinamento dell’Ancona Respect agli impegni estivi che la vedranno protagonista. La società femminile anconetana, sia con la prima squadra sia con le giovanili, sta evidenziando settimana dopo settimana la sua crescita e i risultati sul campo danno ragione al lavoro settimanale svolto sul sintetico del Dorico.

Nell’ultimo weekend, la prima squadra è uscita sconfitta di misura per 3-2 sul campo della YFit Macerata (una delle migliori formazioni del panorama regionale in rosa) facendo registrare una prestazione molto positiva da parte di tante giocatrici, tra cui il portiere Silvana Pazzagli (presidentessa del club) subentrata nella ripresa. Applausi anche per le giovani dell’U15 che, nell’impianto del viale della Vittoria, hanno tenuto testa all’Alma Juventus Fano mettendo un tassello importante verso il torneo di categoria che si svolgerà a Porto Recanati a fine mese. Sempre l’Under 15 sarà di scena mercoledì a Pesaro, domenica ad Ascoli e la prossima settimana tra giovedì e domenica con Jesina e Gualdo Tadino.