Ancona in Serie C, la matricola Anconitana non si iscriverà all’Eccellenza

Come anticipato nei giorni scorsi la vecchia matricola biancorossa non si iscriverà al massimo campionato regionale limitandosi a svolgere solamente l’attività di settore giovanile visto il ritorno tra i professionisti dell'Ancona di Canil

Con il ritorno dell’Ancona in Serie C, inizialmente con la doppia denominazione Ancona-Matelica (visto il cambio di denominazione avvenuto da parte del Matelica), la vecchia matricola dell’Anconitana non si iscriverà alla prossima Eccellenza limitandosi a svolgere solamente attività di settore giovanile. Questo il comunicato ufficiale diramato in settimana dall’US Anconitana:

“La US Anconitana ASD, nella persona del Presidente Stefano Marconi, comunica che, a seguito dell’incontro di lunedì con il Presidente Onorario Mauro Canil e la DG Roberta Nocelli della SS Matelica Calcio, non iscriverà la squadra al prossimo campionato di Eccellenza, come preannunciato nella conferenza stampa del 15 Giugno 2021, ma proseguirà l’attività del proprio Settore Giovanile”