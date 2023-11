Ancona-Perugia al "Del Conero", cambia la viabilità. L'assessore Zinni: «Venite in massa a tifare la nostra squadra»

In occasione della partita di domenica 5 novembre tra Ancona e Perugia, dalle 18 fino al completo deflusso del traffico sono previste alcune modifiche alla viabilità dovute a motivi di ordine pubblico. Per i tifosi locali l'accesso allo stadio Del Conero è dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per strada provinciale Cameranense. L'accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti. Per i tifosi locali che provengono da sud l'accesso sarà interrotto all'altezza dell'arco degli Angeli. Per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranense. Non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto e l'accesso sarà consentito solo ai possessori di biglietto del treno.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare in massa alla partita per tifare la nostra cara Ancona – afferma l'assessore allo Sport, alla mobilità e alla sicurezza Giovanni Zinni – rispettando con precisione tutte le indicazioni relative alla viabilità, affinché non ci sia alcun problema di ordine pubblico e possiamo trascorrere una serata di festa e di sport”.