DIRETTA LEGA PRO | Ancona-Perugia 0-0: segui LIVE

ANCONA - Biancorossi in campo allo stadio Del Conero contro il Perugia, una delle big del campionato di Lega Pro. Alle 20.45 il fischio d'inizio del match. Le formazioni ufficiali:

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto, Paolucci; Energe, Kristoffersen, Cioffi. A disp.: Vitali, Testagrossa, Nador, Peli, Marenco, Agyemang, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso. All. Colavitto

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Santoro, Bartolomei, Kouan; Ricci; Cudrig, Matos. A disp.: Furlan, Cancellieri, Iannoni, Vazquez, Seghetti, Bezziccheri, Ebnoutalib, Lisi, Torrasi, Giunti, Souare, Mezzoni. All. Baldini

Arbitri: Carlo Rinaldi di Bassano Del Grappa coadiuvato dagli assistenti Matteo Paggiola di Legnano e Paolo Tomasi di Schio. Quarto uomo il signor Juri Gallorini di Arezzo.

La diretta

Minuto 1 - Partiti. Prima del fischio d'inizio un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana. Dorici in completo rosso mentre maglia e pantaloncini bianchi per il Perugia.