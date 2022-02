Ancona, la Nocelli gongola: «Con queste giornate si raggiunge la felicità»

L’Ancona vittoriosa 0-2 ad Imola ha potuto festeggiare, con quarantadue punti all’attivo, l’aritmetica salvezza con tredici giornate d’anticipo. Questo il commento della dg Roberta Nocelli attraverso i propri social:

«Per qualcuno sembra tutto scontato, tutto facile, tutto dovuto. La vita è una continua battaglia piena di ostacoli e difficoltà – ha commentato ieri sera sui suoi social la DG biancorossa Roberta Nocelli dopo il successo sull’Imolese – ma quando arrivano queste giornate assapori sensazioni uniche e tutto passa. Raggiungi la felicità. Oggi buon cibo, gente bella, gioie e tre punti che valgono il mantenimento della categoria. In quanti non ci avrebbero scommesso un euro? Da domani – ha concluso la Nocelli riferendosi già alla giornata di oggi – si inizia a programmare il futuro, anche se noi non abbiamo smesso un giorno di lavorare per questo».