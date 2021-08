Ancona-Montevarchi, Colavitto: «Volevamo partire bene. Provate sensazioni incredibili»

Soddisfatto al termine di Ancona-Montevarchi, vinta ai rigori dai dorici che accedono così al secondo turno di Coppa Italia di Serie C, mister Gianluca Colavitto:

«Ci tenevamo a far bene. Non era facile abituarsi a questo campo da Serie A e questa vittoria ci fa guardare al futuro con ottimismo. Adesso non caliamo, testa bassa e pedalare. Abbiamo provato sensazioni fantastiche davanti ad una tifoseria del genere. Pescara un derby sentito che torna dopo tanti anni? Lo abbiamo percepito, sarebbe bello regalare una gioia ma per come sono fatto io le voglio vincere tutte».

L’Ancona tornerà a lavorare lunedì pomeriggio al Paolinelli in vista della prima giornata di campionato di sabato 28 agosto (ore 20.30) a Pescara.