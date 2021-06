Ancona, Moretti riconfermato: «Sarà tutto più stimolante, non vedo l’ora di iniziare»

L’attaccante biancorosso fresco di riconferma per i prossimi due anni ha inquadrato la stagione che verrà in una piazza blasonata come quella dorica. Lo scorso anno a Matelica ha messo a segno undici reti

La nuova Ancona, quella del ritorno tra i professionisti, ripartirà dall’attaccante Federico Moretti. Il classe 94 nato a Teramo, autore lo scorso anno a Matelica di undici reti, ha ufficialmente firmato per i prossimi due anni con il club biancorosso ed è pronto a mettersi in gioco anche in una piazza blasonata e dal passato nobile come quella dorica:

«Ovvio che quando giochi per una piazza importante aumentano aspettative ed esigenze, ma questa e? il bello e l’essenza del calcio. Sara? tutto ancora più stimolante e sinceramente non vedo l’ora di ricominciare. Sono molto carico. Come ha detto bene il mister Colavitto dobbiamo resettare in fretta quello che abbiamo fatto. Mi auguro che anche quest’anno possiamo essere protagonisti di una grande stagione ed a livello personale l’augurio e? quello di confermarmi in categoria».

Non manca anche un accenno all’ultima stagione dove il Matelica è stato protagonista di un’esaltante cavalcata conclusa all’interno della lotteria dei playoff: «La scorsa stagione ci ha regalato emozioni bellissime. Nessuno si aspettava un percorso del genere. Un’annata fantastica sia a livello personale che di squadra. Porterò per sempre nel cuore la tripletta al Padova capolista ed i brividi al gol di Balestrero a pochi istanti dal termine nella partita dei play-off a Cesena».