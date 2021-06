Ancona torna in Lega Pro, è iniziata ufficialmente l’era Canil all’ombra del Conero

E’ iniziata ufficialmente l’era di Mauro Canil come nuovo proprietario dell’Ancona. I dorici, grazie al passaggio societario favorito dal cambio di denominazione del Matelica, si ritrovano così in Lega Pro con un proprio organigramma e un progetto tutto da vivere incentrato sulla programmazione e sul settore giovanile. Nel ruolo di presidentessa del Cda ci sarà Roberta Nocelli, come direttore sportivo confermato Francesco Micciola e come allenatore, riconfermato anche lui, Gianluca Colavitto. Non ci sarà Stefano Marconi che rimarrà solamente come sponsor per i prossimi cinque anni.

Ai tifosi, presenti in tanti all’esterno della Mole Vanvitelliana, è stato garantito l’utilizzo dei colori sociali – il bianco e il rosso – dell’Ancona e del Cavaliere armato, storico marchio del club. A livello di denominazione, per il primo anno Canil ha annunciato di chiamare la società Ancona-Matelica per poi diventare Ancona al secondo. Nei prossimi giorni sarà formalizzata l’iscrizione e poi si potrà iniziare a programmare sul serio la prossima stagione con il ritorno di Ancona nel calcio professionistico.