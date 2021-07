Tegola Ancona, Berardi si fa male: lesione completa del crociato anteriore

L’esterno offensivo biancorosso si è fatto male in allenamento e dalla valutazione effettuata dallo staff medico è arrivato il pesante verdetto. Incertezza sui tempi di recupero per la società che adesso dovrà tornare sul mercato

Brutto colpo per l’Ancona che perde per tanto tempo l’esterno offensivo Filippo Berardi. Il calciatore sanmarinese si è fatto male in allenamento e dai primi esami svolti è stata riscontrata la lesione completa del legamento crociato anteriore. Questo il comunicato della società dorica:

“L’Ancona Matelica comunica che il giocatore Filippo Berardi, durante una seduta di allenamento, si è procurato una distorsione al ginocchio sinistro. Valutato dal nostro responsabile sanitario, prof. Giorgio Del Gobbo, è stata riscontrata la lesione completa del legamento crociato anteriore. Il giocatore dovrà pertanto essere sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. Da valutare i tempi di recupero”.