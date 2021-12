Lega Pro, cambia la classifica nel girone dell’Ancona: penalizzata l’Imolese

Penalizzazione di due punti per l’Imolese che nel girone B di Lega Pro - quello dell'Ancona Matelica - da 19 punti scende a 17 facendosi scavalcare in classifica, al sestultimo posto, dalla Fermana. Le sezioni unite della Corte d’Appello federale hanno deliberato, nell’udienza di oggi (3 dicembre), la sanzione collegata all’inibizione per sei mesi del proprietario rossoblù Antonio De Sarlo e alla multa di diecimila euro per il club.

I fatti fanno riferimento alla presentazione, nei tempi previsti ma non nella forma richiesta, dei documenti richiesti dalla Figc per monitorare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni societarie.