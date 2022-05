Futsal, playoff Serie C1: si ferma in semifinale l’avventura di P73 e Dinamis

ANCONA- Si è interrotto in semifinale playoff il sogno Serie B per le due formazioni anconetane della Serie C1 di calcio a 5 (il massimo torneo regionale) Pietralacroce ’73 e Dinamis Falconara. Le squadre guidate da Davide Bilò e Michele Pennacchioni hanno ceduto il passo, rispettivamente, a Montelupone e Cerreto d’Esi che disputeranno la finale per accedere al tabellone della fase nazionale sabato 14 maggio alle 15.00 al Palacarifac di Cerreto d’Esi in virtù della miglior classifica (3° vs 5°) dei cerretani.

Il P73, venerdì scorso, ha ceduto 0-1 al Montelupone tra le mura amiche del Palascherma. Nello 0-1 in favore degli ospiti, decisiva una rete nella prima frazione di Ricci su cui poi è stato costruito il tesoretto. Non è bastata al Pietralacroce una grande reazione d’orgoglio culminata in una serie di occasioni che non hanno prodotto gli effetti sperati. Diverso il cammino della Dinamis che ha subito una sconfitta più netta in quel di Cerreto d’Esi tornando a casa con il risultato di 7-2. Dopo l’accelerata iniziale in favore dei padroni di casa (Occhiuzzo, Bruzzichessi) era stato Ioio a rimettere in carreggiata i falconaresi prima del 3-1 firmato Largoni con cui le squadre sono andate al riposo. Nella ripresa, dopo l’illusorio 3-2 di Qorri, Casoli e Marturano hanno condotto il parziale sul 5-2. Nel finale, in situazione di quinto di movimento Dinamis, con la porta scoperta sono arrivate le ultime due reti locali griffate Marturano e Casoli.

Per quanto riguarda, invece, i playout l’Olympia Fano retrocede in Serie C2 insieme a Castelbellino e Grottaccia. Fatale ai fanesi il 4-3 subito sul campo della Nuova Juventina. Quest’ultima, venerdì 13 maggio alle 22.00, si giocherà a San Michele al Fiume contro il Pianaccio lo spareggio decisivo che decreterà la salvezza e la quarta retrocessione.