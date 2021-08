L’Ancona pesca dalla Juventus, in biancorosso arriva l’esterno Ferdinando Del Sole

L’attaccante napoletano classe 1998 arriva dalla Juventus U23 e arricchirà il reparto offensivo a disposizione di mister Gianluca Colavitto. Nel suo passato tre stagioni in Serie B con Pescara e Juve Stabia arricchite da due reti

Arriva all’Ancona dalla Juventus l’attaccante esterno di piede sinistro Ferdinando Del Sole, classe 1998, nato a Napoli. Cresciuto nel Settore Giovanile del Pescara, dopo essersi messo in luce a suon di gol con la Primavera del Delfino, Del Sole ha esordito in prima squadra in Serie B, collezionando 14 presenze nella prima stagione e 13 presenze con due reti nella stagione successiva. Dopo la breve esperienza con la Juve Stabia, nel gennaio 2020 l’attaccante ha vestito la maglia della Juventus U23, con la quale negli scorsi mesi ha totalizzato 14 presenze e due reti.

«Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura - ha dichiarato – sono contento della mia scelta e ho grande voglia di fare bene. Arrivo in una piazza importante, ho trovato una Società seria e appassionata. Speriamo di toglierci insieme delle belle soddisfazioni».