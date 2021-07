Colpo Ancona, in biancorosso arriva il centrocampista Salvatore Papa

L’ex capitano del Ravenna sarà a disposizione di mister Gianluca Colavitto in vista della prossima stagione candidandosi ad un ruolo da protagonista. Nel suo passato tanta Serie C con Foligno, Santarcangelo, Aversa e Lamezia

Salvatore Papa indosserà il biancorosso dell’Ancona nella prossima stagione, quella del ritorno dei dorici in Serie C. Nato a Cosenza, 178 cm per 68 Kg, Papa vanta già una lunga esperienza in Lega Pro. Dopo il Settore Giovanile nella sua Rende, il centrale di centrocampo fu acquistato dall’Inter. Da lì non si è più fermato, vestendo le casacche di Foligno, Santarcangelo, Aversa, Vigor Lamezia e Cuneo, prima di approdare al Ravenna quattro anni fa: nell’ultima stagione 28 presenze e 5 reti per lui con i romagnoli.

«Sono contento della mia scelta. Il Direttore mi ha fatto sentire la fiducia della società, che conoscevo e apprezzavo da tempo per serietà e correttezza. L’anno scorso, quando ci siamo affrontati da avversari, ne ho potuto apprezzare direttamente la grande organizzazione. Questo secondo me fa la differenza. Il mio obiettivo nei prossimi mesi è quello di fare bene giorno dopo giorno. Sono motivato ed entusiasta, sono sicuro che ognuno di noi darà il massimo per vivere al meglio questa nuova avventura e farsi apprezzare».