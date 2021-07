Ancona, Canil visita la squadra: il patron presente all'allenamento

Piacevole sorpresa durante l’allenamento odierno per i calciatori biancorossi dell’Ancona che, impegnati nelle prime fasi della preparazione, hanno ricevuto al “Giovanni Paolo II” la visita del Patron biancorosso Mauro Canil e di suo figlio Denis, venuti a portare il classico in bocca al lupo ai ragazzi per la prossima stagione. Il patron è stato accolto dalla squadra, da mister Colavitto e dal suo staff nonché dal direttore sportivo Francesco Micciola.