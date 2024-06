Salvare il calcio dorico. L'avviso pubblico del Comune per l'acquisizione della manifestazione di interesse

Il Comune di Ancona ha pubblicato un avviso pubblico questa mattina, invitando le società interessate a manifestare il proprio interesse per l'iscrizione della squadra di calcio rappresentativa della città a un campionato dilettantistico per la stagione sportiva 2024-2025. Questa iniziativa segue il fallimento delle procedure per l'iscrizione del Club al Campionato di Serie C Lega PRO per la prossima stagione.

Nuove opportunità per il calcio anconetano

L'amministrazione comunale intende individuare un nuovo soggetto giuridico che possa rappresentare la città nel panorama calcistico, garantendo la continuità e lo sviluppo del settore giovanile e pianificando il ritorno alle serie superiori. Nonostante le difficoltà, i termini per l'iscrizione della squadra principale della città al campionato interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti (LND) per la stagione 2024-2025, e in subordine al Campionato Regionale di Eccellenza, sono ancora aperti. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha comunicato la possibilità di iscrivere una società in rappresentanza del Comune a un campionato dilettantistico.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le ore 9:00 del 1 luglio 2024, per permettere il rispetto del termine ultimo fissato dalla FIGC per le ore 18:00 del 4 luglio 2024. Le dichiarazioni dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comune.ancona@emarche.it, accompagnate dalla documentazione richiesta, disponibile integralmente all'albo pretorio online del Comune di Ancona. I candidati non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, ruoli di socio, amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza in società soggette a provvedimenti di esclusione dal campionato o di revoca dell'affiliazione alla FIGC. Inoltre, non devono aver riportato condanne penali gravi o essere stati coinvolti in scandali calcistici. È necessario anche dimostrare la propria idoneità a ricoprire incarichi in società calcistiche secondo la normativa FIGC e non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione. L'avviso richiede la presentazione di un piano triennale delle attività sportive, con dettagli sull'organizzazione e gestione della squadra principale, del settore giovanile e del settore femminile. Per le proposte di iscrizione al Campionato Interregionale di Serie D, è richiesto un budget minimo di 150 mila euro per la gestione del settore giovanile.

Valutazione delle proposte e supporto comunale

Il Comune procederà a valutare le proposte ricevute, verificandone la completezza e l'adeguatezza. In assenza di proposte per l'iscrizione al Campionato Interregionale di Serie D, verranno considerate quelle per il Campionato Regionale di Eccellenza. L'amministrazione comunale si impegna a concedere gratuitamente l'uso del marchio “AC ANCONA”, previo consenso del comitato di tifosi “Salviamo i Marchi”. Il Comune metterà inoltre a disposizione lo Stadio Del Conero, dietro pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta comunale.