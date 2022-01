Ancona, goditi un attacco da sogno: è il terzo di tutto il girone B

Serie C

Serie C Girone B

Il roboante successo esterno di Pontedera ha certificato, se ancora ce ne fosse bisogno, l’assoluta prolificità dell’attacco dell’Ancona. Con la manita rifilata ai toscani, l’attacco dorico è salito a quota 40 reti realizzate attestandosi al terzo posto in questa personalissima classifica all’interno del girone B. Meglio dei biancorossi solo le due capolista Reggiana e Modena che, rispettivamente, hanno messo a segno 43 e 42 reti.

A livello di singoli, con Rolfini già in doppia cifra, un altro che potrebbe tagliare presto il traguardo è il giovanissimo Faggioli (autore dello 0-1 dopo trentaquattro secondi) giunto a quota nove. Scalpita anche Moretti che, dopo le difficoltà di inizio stagione, è tornato sui suoi standard e con la doppietta toscana è salito a quota sette. Per Sereni, invece, va citata un’altra graduatoria e cioè quella degli assist. L’ex Parma e Ravenna ne ha già sfornati otto confermandosi tra i migliori in assoluto della categoria.