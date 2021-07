Ancona, rinforzo in avanti: in biancorosso arriva l’ex Parma e Ravenna Sereni

Si rinforza il reparto offensivo dell’Ancona – Matelica con l’arrivo del duttile attaccante classe 1996 Marcello Sereni. Cresciuto nel Settore Giovanile del Sassuolo dove si è fatto notare a suon di gol e belle prestazioni, Sereni si è guadagnato la prestigiosa chiamata del Parma in Serie D dove ha messo a segno 23 presenze ed una rete. In seguito ha proseguito la propria esperienza con le casacche di Castelvetro e Correggese, prima di approdare per due anni al Mezzolara e, nella scorsa stagione, al Ravenna in Serie C ( 32 presenze e 5 reti).

«Un onore aver ricevuto la fiducia di questa società. Sono orgoglioso di entrare a far parte di questa squadra – ha dichiarato il neo acquisto – che darà sempre il massimo per togliersi delle soddisfazioni e guadagnarsi presto l’affetto della piazza anconetana. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione. La voglia di mettersi in mostra e farci valere non ci manca».