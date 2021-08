Ancona, trovato l’accordo: il campo per gli allenamenti sarà il Paolinelli

L’Ancona-Matelica ha ringraziato le società sportive del capoluogo anconetano per la collaborazione nella gestione degli spazi di utilizzo dei campi sportivi. Nei giorni scorsi c’era stata, infatti, una concomitanza di richiesta degli stessi orari tra la società biancorossa e la Giovane Ancona sull’impianto “Paolinelli”. L’ufficio sport comunale venerdì aveva assegnato per tre giorni la settimana alla Giovane Ancona l’uso del Paolinelli e due giorni all’Ancona Matelica, secondo il regolamento comunale. In un paio di giorni le due società, grazie anche alla mediazione dell’Amministrazione comunale, hanno trovato un accordo per far sì che la prima squadra dell’Ancona Matelica, che milita in Lega Pro, si alleni tutti i giorni sempre al Paolinelli nelle prime fasce orarie.

«Ringraziamo la Giovane Ancona, il Presidente Diego Franzoni e tutti i suoi collaboratori - ha dichiarato la DG Nocelli - e anche la Junior Calcio Ancona, per aver permesso all’Ancona Matelica di avere la sua casa per gli allenamenti per questa stagione». Soddisfatto anche il Presidente della Giovane Ancona Diego Franzoni: «L’accordo è stato trovato grazie all’impegno del Presidente onorario della Giovane Ancona Sergio Schiavoni, del responsabile dei nostri impianti Massimo Brasili e dell’Assessore allo sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti, che ha trovato per noi un’altra struttura adeguata alle nostre esigenze, consentendo di lasciare all’Ancona Matelica gli orari richiesti. Come abbiamo sempre dichiarato, siamo contenti di aver contribuito a favorire il percorso in città di questa nuova società, mantenendo adeguate possibilità per la nostra».