Cus Ancona C5, a Villorba per dare un senso alla stagione

Dare un senso alla stagione, con la consapevolezza che ancora tutto è possibile anche se la strada ora si è fatta in salita. E’ questa l’atmosfera che si respira in casa del Cus Ancona C5, con la formazione guidata da Francesco Battistini che oggi pomeriggio inizio gara ore 16 sarà di scena sul campo del Villorba. Dorici che al momento si trovano in fondo alla classifica con tre punti conquistati proprio in occasione della gara di andata giocata ad Ancona con il Villorba.

Da li in poi gli universitari hanno inanellato una serie di sconfitte mentre il Villorba ha raggiunto una posizione di classifica piuttosto tranquilla con 14 punti nel paniere. Cus Ancona che è reduce dalla battuta di arresto rimediata sul campo del Lucrezia mercoledì sera. Un derby particolarmente combattuto sia a livello mentale che sul piano fisico: un problema in più per la formazione di Battistini che proprio con il Villorba dovrà fare a meno di Piersimoni, fuori per infortunio, mentre Alessandro Benigni dovrà scontare una giornata di squalifica.

Gara complicata, inutile negarlo, ma a questo punto della stagione ogni partita potrebbe rappresentare il crocevia della svolta per tentare di riaprire il discorso salvezza. Conti alla mano c’è tutto il girone di ritorno da disputare, e tutto è ancora possibile. Cus Ancona che contro il Città di Massa e lo stesso Lucrezia di certo non ha demeritato per quello che ha fatto vedere in mezzo al campo, incassando i complimenti delle squadre avversarie, ma quello che ora occorre alla formazione di Battistini sono i punti per muovere una classifica ferma dal mese di ottobre.