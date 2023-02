Pallamano Chiaravalle, a Sassari per restare in orbita Final 8

Agganciato il gradino più basso del podio, con una lunghezza di vantaggio sul Ferrara (che martedì però recupererà il match casalingo contro la capolista Cingoli), la Pallamano Chiaravalle fa tappa a Sassari nella partita valevole per l’ottava di ritorno. Gli uomini di Mister Guidotti sono attesi dal Verdeazzurro, sconfitto all’andata con una sola rete di scarto (30-29). Il buon momento della formazione chiaravallese, ancora imbattuta in questa seconda parte di regular season con sei vittorie ed un pareggio – a Ferrara – al suo attivo, ha permesso di restare in lizza per uno dei piazzamenti buoni per accedere alle Final Eight, che mettono in palio il salto di categoria nel campionato di A1 Gold. «Adesso ci apprestiamo a disputare sei finali – spiega Matteo Brutti – e non dobbiamo montarci la testa. La preparazione fatta in allenamento ci sta premiando, ma il cammino è ancora lungo».

Parallelamente ai buoni risultati dalla prima squadra, ci sono i traguardi raggiunti dal settore giovanile, che confermano Chiaravelle come uno dei club che presta maggior cura al vivaio. Questo weekend diversi appuntamenti vedranno impegnati i giovani e le giovani della società esina, a cominciare da domenica mattina con la Serie B maschile di Mister Nocelli, in casa contro Pescara. In contemporanea, la squadra B di Under 15 maschile giocherà a Cingoli, mentre alle 14.15 l’Under 15 femminile è impegnata tra le mura amiche in un raggruppamento contro Chieti e Teramo. A seguire, alle 18, l’Under 17 femminile se la vedrà con le pari età del Cingoli. A queste squadre under, dal 12 marzo si aggiungeranno tre squadre di Under 13 maschile e una Under 15 femminile, per un totale di oltre 200 atleti e atlete coinvolte.