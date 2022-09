Camerano di scena in Sardegna. Covali: «Sassari è un'ottima squadra»

Non c’è tempo per fermarsi in casa Pallamano Camerano. Dopo la splendida vittoria in casa nel derby contro il Monteprandone, per i gialloblu è già tempo di nuovi impegni. Sabato 1° ottobre alle 16.30 è infatti in programma la sfida al Verdeazzurro sul campo di Sassari. Tra i ragazzi a disposizione di coach Davide Campana, c’è Vlad Covali, conferma della passata stagione, ancora in forza Camerano. «Il campo di Sassari è un bel campo dove si gioca bene – commenta – ed il Verdeazzurro è un’ottima squadra, da sempre un avversario molto competitivo. Ci aspettiamo una partita tosta, difficile, ma anche noi possiamo fare molto bene. Siamo preparati e arriveremo preparati anche sabato, con l’obiettivo di vincere e portare a casa i due punti».

Una partita, quella contro i sardi, alla quale il Camerano arriverà forte di una vittoria nel derby di casa, quello contro il Monteprandone. «Abbiamo battuta una squadra che può mettere in difficoltà tutti quanti. Siamo contentissimi di questo risultato – prosegue Covali - frutto del duro lavoro infrasettimanale. Con coach Campana ci alleniamo tanto e ci alleniamo bene. Siamo in un buon momento, secondo me. Speriamo di continuare a vincere ed a portare a casa dei punti».

Gli ottimi risultati della Pallamano Camerano versione 2022/2023 sono sotto gli occhi di tutti, con ormai diverse vittorie all’attivo, due in trasferta in questa prima fase del campionato grazie ad una squadra rinnovata e rinvigorita dall’ingresso di tante giovani leve. Non mancano, e non potrebbero mancare, però, le grandi conferme come Vlad Covali, che è rimasto a Camerano dalla scorsa stagione. «Mi trovo molto bene con loro, andiamo davvero d’accordo – conclude Covali – e poi quest’anno ci sono stati degli innesti e sono molto contento di questo. Avevamo bisogno di attrezzarci, come hanno fatto altre squadre del nostro girone».