Pallamano Camerano, in Sardegna a caccia di punti e continuità

Ritorna in campo la Pallamano Camerano, impegnata sabato pomeriggio sul campo del Verdeazzurro Sassari, una gara importante contro un’ottima squadra. I gialloblu arrivano a questo incontro dopo la sconfitta in casa contro il Follonica, match che ha visto i ragazzi di coach Filiberto Kokuca fornire un rendimento altalenante, esprimendo in alcuni frangenti di incontro un buon gioco, ma la poca determinazione nella ripresa è stata determinante per la sconfitta. C’è quindi voglia di riscatto, con l’obiettivo di dimostrare il proprio valore come evidenzia Matteo Gardi.

«Contro il Verdeazzurro ci aspettiamo una gara molto difficile – commenta l’ala gialloblu – perché sono una squadra che non molla mai e che ha una buona organizzazione. Noi abbiamo voglia di vincere e di conquistare i due punti che abbiamo perso contro il Follonica. Siamo consapevoli che per noi un successo in Sardegna sarà fondamentale, visto che siamo alla fine del campionato, quindi sarà dura ma ce la metteremo tutta».

Interessanti le impressioni su questo campionato per Gardi, veterano del gruppo. «Rispetto alla partenza che abbiamo avuto adesso siamo più squadra – afferma l’ala gialloblu - anche se abbiamo alcune lacune che stiamo cercando di colmare, come per esempio riuscire a giocare tutti i 60 minuti con la stessa intensità. Ci alleniamo tutta la settimana per migliorare e raggiungere nel tempo importanti risultati».