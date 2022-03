Senigallia brilla nella Vela: settimana da ricordare per i suoi atleti

SENIGALLIA- La “Settimana velica” si è conclusa da poco e si è svolta in modo regolare ed impeccabile, grazie all’ottima ottima organizzazione di entrambe le regate in programma: in 5 giorni di regate si sono disputate ben 14 prove. Alle regate hanno partecipato circa 250 atleti provenienti dalla nostra regione e dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dal FriuliVenezia Giulia; Tra accompagnatori, atleti e genitori, il Porto di Senigallia è stato più vivo che mai con centinaia di persone che hanno popolato il piazzale, dando vita al porto ed al mare antistante Senigallia.

Questo risultato ha premiato l’ottima organizzazione del Club Nautico Senigallia e del team “Sailing Park” (team che raggruppa gli atleti, gli istruttori e i soci del Club Nautico Senigallia e del Circolo Velico Torrette di Fano), grazie anche allo straordinario contributo dei volontari della Società Nazionale Di Salvamento – Sezione di Senigallia, e dei dipendenti della Gestiport SPA, i quali hanno contribuito notevolmente, sia a terra che in mare, allo svolgimento delle regate.

Peccato che per la Selezione Interzonale Optimist si è riusciti a portare a termine soltanto 3 prove nella giornata di sabato, delle 9 in programma: questo a causa di un’alta pressione che ha coinvolto tutta la penisola regalando giornate di sole, ma senza vento. Tale condizione ha compromesso anche le Selezioni Interzonali di Ortona, con addirittura nessuna prova svolta, e di Civitavecchia, con soltanto 2 prove svolte, il che ha reso nulle le competizioni in quanto per essere valide devono essere svolte almeno 3 prove.