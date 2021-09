Sef Stamura, positivo il bilancio dei campionati nazionali di Vela: presenti tutte le categorie

Nelle prime giornate (29/31 agosto) hanno regatato i ragazzini più piccoli: 2011 e 2012 nella Coppa Primavela (cadetti ch3) e i 2010 nella Coppa del Presidente (cadetti ch4). In totale sono state disputate dieci prove per ogni flotta, sempre in condizioni di vento medio/leggero. La Stamura schierava cinque atleti, tutti del 2010 e in categoria CH4. Medea Falcioni ha chiuso come quarta assoluta e prima femminile. Sempre con parziali costanti, si è imposta sulla parte alta della classifica, nonostante si fosse allenata poco con la vela da 4 metri (quest'anno lei ha regatato sempre in categoria superiore in U13 con vela da 5.8). Mario Biondi ha totalizzato un sesto posto penalizzato da qualche prova non molto brillante che purtroppo non gli ha permesso di salire sul podio (all'ultima tappa nazionale era arrivato secondo). Dal 2 al 5 settembre, invece, si sono svolti Campionati Giovanili in Singolo, riservato ai ragazzi fino all'U19. Nell' U13 Medea Falcioni ha vinto il femminile terminando come quarta assoluta. In U17 Giulio Orlandi ha tagliato il traguardo, seppur con qualche rammarico, in quinta posizione.