Vela, nel weekend ad Ancona il Trofeo Uniqua di 420 con regata nazionale e master 470

ANCONA – La classe 420 e i suoi giovani velisti fanno il bis nelle acque di Ancona: organizzata da Sef Stamura con main sponsor Chiron Energy, fa tappa a Marina Dorica il Trofeo Uniqua della classe 420, equipaggi doppi giovanili che alla pari della scorsa settimana in Coppa Italia, ma in numero minore come partecipanti, si sfideranno sul mare anconetano da venerdì prossimo, 31 maggio, a domenica 2 giugno. Ci saranno gli equipaggi di 420, composti da due giovani velisti che si confronteranno boa dopo boa nella classe che è una delle più diffuse e frequentate e che s’è affermata da diversi decenni grazie al suo alto livello tecnico.

Molti di loro sono rimasti dalla Coppa Italia della scorsa settimana a Marina Dorica per allenarsi e per attendere il Trofeo Uniqua. Ma ci saranno anche i 470, classe olimpica non molto numerosa ma significativa, che comprende anche i master con la seconda tappa del campionato italiano master cominciato sabato e domenica scorsi con una nutrita partecipazione di velisti marchigiani. «Saranno tre eventi – spiega il caposezione vela della Sef Stamura, Giuseppe Mascino – c’è il Trofeo Uniqua 420 con circa 70 imbarcazioni attese, uno storico trofeo classe 420 che si svolge ogni anno e che rappresenta anche l’ultima chance per chi ancora non s’è qualificato per accedere alle regate internazionali, come Europei e Mondiali. Gli altri due sono la terza regata nazionale 470 e la fase conclusiva del campionato italiano master che decreterà il campione italiano master di 470. Le imbarcazioni di 470 attese sono circa 15, master compresi. Tre saranno le regate in programma ogni giorno, sugli stessi campi di regata della Coppa Italia, cioè uno verso Torrette e l’altro alternativo davanti al Passetto. I tre diversi eventi si svolgeranno sullo stesso percorso, con partenze separate».

Il meteo dovrebbe essere favorevole, con vento di Scirocco, sabato la giornata migliore con vento teso, comunque sempre venti dai quadranti meridionali. La Sef Stamura parteciperà al Trofeo Uniqua con cinque equipaggi. Le regate si concluderanno con la premiazione fissata per domenica pomeriggio nella piazzetta del triangolone di Marina Dorica.