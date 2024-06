Vela, giornata conclusiva di regata nel mare dorico per il Trofeo Uniqua

E’ stato lo Scirocco a spingere i 420 e i 470 presenti ad Ancona lungo il percorso di regata disposto verso Palombina. Altra giornata di sole splendido, giornata ideale per regatare, con vento un po’ meno teso di quello di venerdì, ma che ha spirato sul campo di regata fino a venti nodi circa. A mezzogiorno il via alla prima regata, a seguire tutte le altre. Dopo sei prove nella classifica provvisoria del Trofeo Uniqua di 420 al comando c’è l’equipaggio under 19 composto da Alessio Cindolo e Marco Dogliotti, dello Yacht Club Italiano di Genova (1-2-3), campioni del mondo under 17 lo scorso anno ad Alicante e terzi in classifica dopo le regate del venerdì, seguito da quello di Giacomo Guardigli e Lorenzo Ricci (ufd-1-2) del Circolo Nautico Cesenatico, al terzo posto i primi in classifica del 31 maggio cioè Cesare Guglielmati e Filippo Calvi (ufd-5-8), anche loro under 19 dello Yacht Club Imperia.

Tra gli equipaggi della Sef Stamura al primo posto quello composto da Giovanni Mascino ed Edoardo Santilli, al 49esimo posto della classifica provvisoria. Tra i 470 classifica immutata rispetto a ieri: in testa alla classifica ci sono Mattia Tognocchi e Valentina Chelli (1-dnf-2) del Circolo Velico Antignano, seguiti da Livia Ciampinelli e Marcello Miliardi (2-1-5) anche loro del Circolo Velico Antignano, al terzo posto Corrado Cicconetti e Flavia Shultze (3-3-4), Circolo Vele Vernazzolesi e Centro Velico 3V. Hanno cominciato a regatare anche i master 470, pochi ma agguerriti equipaggi che si contendono il titolo italiano sulla doppia tappa anconetana, quella dello scorso weekend che andrà a sommarsi alle regate del fine settimana.

In testa alla classifica c’è la coppia composta da Fernando Ziccarelli e Davide Gamba del Club Nautico Pesaro che hanno vinto tutte e tre le regate del sabato, seguiti dall’altro equipaggio pesarese, quello composto da Luca Gamba e Stefano Barbarini (2-2-2), al terzo posto Matteo Pettenello e Stefano Busoni della Lega Navale Italiana di Belluno (3-3-5). Domattina di nuovo in acqua per le tre prove decisive: nel pomeriggio seguirà la premiazione sul palco allestito al triangolone di Marina Dorica.