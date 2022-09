Vela, l'anconetano Filippo Pacinotti sul tetto del mondo in Melges20

Esattamente un anno fa, nel campo di regata di Puntaldia, in Sardegna, l'anconetano Filippo Pacinotti metteva il sigillo sul Campionato Europeo Melges 20 con la sua Brontolo Racing, al termine di una serie di regate quanto mai combattuta e impegnativa.

Ieri, nella stessa location, la storia si è ripetuta, ma stavolta Pacinotti ha conquistato il prestigioso titolo mondiale: un successo che conferma la solidità dell'equipaggio di Brontolo che, dal 2019 ad oggi, ha vinto tutte le principali manifestazioni internazionali di questo dinamico monotipo, a partire dal Campionato Europeo di Malcesine del 2019, al Mondiale di Cala Galera del 2020, poi ancora l'Europeo di Puntaldia nel 2021 e il titolo iridato conquistato ieri. Doppio collare d'oro dunque per Brontolo Racing, che a Puntaldia ha dimostrato costanza e determinazione, affrontando senza sbavature la complicata serie di regate in cui le condizioni meteo hanno variato dalla brezza leggera al vento teso con raffiche fino a trenta nodi e mare formato.

«Una grandissima soddisfazione conquistare per la seconda volta il titolo iridato, soprattutto al termine di una stagione in cui siamo entrati in corsa, con diversi cambi di equipaggio rispetto al passato e diversi equilibri dunque da ristabilire a bordo. Il merito di questa vittoria va in gran parte proprio al mio equipaggio, che con perseveranza, concentrazione e anche amicizia mi ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Evidentemente Puntaldia è un posto magico per Brontolo e non vediamo l'ora di farvi ritorno!» ha commentato Pacinotti.

Sul podio, insieme a Brontolo, Team Nika, medaglia d'argento, e Fremito d'Arja di Dario Levi, vincitore overall del circuito Melges 20 World League 2022. A bordo di Brontolo Racing, insieme all'armatore e timoniere Filippo Pacinotti, hanno regatato Taylor Canfield (tattico), Federico Michetti (tailer) e Irene Saderini (prodiere). Hanno supportato l'attività del team Michele Papapagno ("cheffone"), Marco Laurino e Beppe Zavanone (shore team).