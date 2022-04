Pallanuoto serie A2 maschile, la Barbato Design Ancona cade a Napoli

Parte male, poi recupera lo svantaggio fino a raggiungere l’avversario sul 6-6 nel terzo tempo, ma finisce per arrendersi alla giovane Acquachiara, la Vela Ancona, che esce dalla Scandone senza punti utili per la classifica. Senza diversi giocatori chiave i dorici di Igor Pace finiscono per disputare una prova all’altezza delle aspettative solo sotto il profilo caratteriale, sbagliando molto sotto la porta avversaria, soprattutto in fase di superiorità numerica, errori che i dorici finiscono per pagare cari. «Ci siamo presentati all’appuntamento senza Edoardo Bartolucci, senza Pantaloni, Pugnaloni e Francesco Baldinelli, ma al di là degli assenti, che potrebbe suonare come un cercare alibi per questa sconfitta, abbiamo fatto fatica a fare gol soprattutto all’inizio, poi ci siamo ripresi bene con una spinta d’orgoglio. Poi nel momento decisivo abbiamo sbagliato molte scelte, sia di tiro che di passaggio. Di buono resta la compattezza dimostrata dalla squadra». Prossimo appuntamento per la Barbato Design Vela Ancona sabato 30 in casa al Passetto contro il Sori.

Il tabellino

Acquachiara-Barbato Design Vela Ancona 9-8

Acquachiara Ati 2000: C. Alvino, P. Musacchio, G. Di Leva, N. Marinkovic 1, Fabio Angelone 1, Letizia D., Francesco Angelone, M. Aiello 2, M. Gargiulo 1, D. De Gregorio 2, M. Rocchino 1, G. Giello 1, D. Chianese. All. Fasano

Barbato Design Vela Ancona: Pecoraro, G. Ercolani 1, J. Riccitelli 1, G. Di Maggio, G. Baldinelli, M. Milletti, N. Breccia, T. Milletti 2, D. Bartolucci 2, G. Sabatini 2, R. Pieroni, A. Pierpaoli. All. I. Pace

Arbitri: Petronilli e Baretta

Note: parziali 4-1, 1-2, 2-3, 2-2; uscito per limite di falli Breccia nel terzo tempo; sup. num. Acquachiara 4/9 e Vela 0/6 + un rigore; Alvino para un rigore a Bartolucci nel primo tempo; Vela Nuoto Ancona con 12 giocatori a referto.