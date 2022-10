URA Ancona sugli scudi: batte Chieti e conquista la vetta della classifica

Domenica al cardiopalmo per i tifosi dell’Unione Rugbistica Anconitana. Nella terza giornata del campionato di Serie C i dorici, secondi in classifica, affrontano l’Abruzzo Rebels Rugby di Chieti. Dopo il pareggio 17-17 all’esordio con la Ternana e la roboante vittoria nel derby contro Macerata (48-22), la pressione è tutta dalla parte dei ragazzi di coach Bigliardi, obbligati a confermare il bell’avvio di stagione per contendere la vetta del girone al Pescara. La responsabilità della vittoria si fa sentire e il primo tempo è di marca abruzzese. Nel primo quarto d’ora i padroni di casa soffrono l’iniziativa degli ospiti e non riescono a imporre il gioco brillante visto in avvio di campionato. Nonostante la partita si riequilibri con il passare dei minuti, Chieti va in meta al 25’ e trasforma. L’Ancona si innervosisce e regala due calci di punizione al 30’ e al 40’. La prima frazione di gioco si chiude con gli ospiti in vantaggio per 13-0. Ma l’Ancona di quest’anno non è un pugile suonato. Oltre alle solite ottime individualità e ad un cuore d’acciaio, sta dimostrando di essere cresciuta soprattutto nella testa.

Il secondo tempo si apre così con l’assedio dorico nella ventidue teatina. Da un vantaggio acquisito segue una ruck all’interno dei cinque metri, Gambelli apre per la seconda linea Dell’Erario che va in meta travolgendo due avversari. Basili trasforma e porta il punteggio sul 7-13. Chieti prova ad allungare realizzando un calcio di punizione al 12’, ma la partita dei rossoneri finisce qua. L’Ancona prende il possesso dell’ovale e del terreno di gioco, sfianca gli avversari con una pressione sistematica e li induce all’errore. Al 72’, da un’altra punizione a favore nella cinque ospite, nasce la seconda meta sempre con Dell’Erario. Basili trasforma di nuovo e il Mandela diventa una bolgia. A cinque minuti dalla fine Ancona 14 Chieti 16. I padroni di casa ci credono e cercano i punti partita, che arrivano al 77’: conquistata una touche nella metà campo ospite, i dorici concretizzano un vantaggio assegnato con uno splendido calcio di punizione ancora di Basili per il 17-16 conclusivo. Il Mandela festeggia una squadra di carattere che al fischio finale, in concomitanza con la sconfitta del Pescara a Macerata, si ritrova prima in classifica. La prossima sfida domenica 30 ottobre alle 14.30, in casa contro il Foligno.