Un anconetano tra i fenomeni del rally. Nico “traverso” in Turchia per la Transanatolia: «Niente limite ai sogni»

ANCONA - Unico anconetano tra i fenomeni che si daranno battaglia tra le strade di Turchia. Nicola Di Piero, o se preferite “Nico Traverso”, tenta l’avventura della Transanatolia, il rally a tappe in sella a una moto. Da Hatay, sud-est della Turchia, ad Eskisehir, nel nord. In mezzo sette giorni (20-27 agosto) di scenari panoramici e manufatti risalenti a secoli fa. Ma la Transanatolia è soprattutto una gara. «E’ un rally a tappe, farà molto caldo e bisognerà tenere d’occhio il gps e il resto della strumentazione, probabilmente passeremo in un lago salato dove non ci saranno riferimenti». Nico, che solitamente corre per il team anconetano Carpe Diem Offroad, affronterà la sfida da privatista. Si è affidato a un servizio per l’assistenza, ieri ha spedito moto e pezzi di ricambio caricandoli su una cassa di dimensioni predefinite. «Capire prima cosa è utile postarsi è stato un bell’impegno» ha raccontato.

Nico correrà con la Yamaha Teneré 700, marchiata AnconaToday. Tra i concorrenti figurano nomi come Francesco Catanese, conosciuto nell’ambiente come il “gigante italiano dei rally”, ma non solo. Prospettive? «Io parto anzitutto per finire la gara- spiega Nico- non ho mai fatto un rally internazionale. Il podio è l’obiettivo secondario. Vincere la vedo difficile vista la concorrenza ,ma non mettiamo limiti ai sogni». Di Piero chiama la Transanatolia “la piccola Dakar”. «Mi sono preparato partecipando a tutti gli eventi possibili, poi ho fatto bici da corsa, mountain-bike, ginnastica a corpo libero. Tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro. Trovare il tempo è stato difficile, ma voglio ringraziare tutti gli sponsor perché senza il loro supporto non sarei mai riuscito a partecipare».