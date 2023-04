Calcio a 5, al via in Veneto il Torneo delle Regioni

A distanza di quattro anni, torna il Torneo delle Regioni di Calcio a 5. La manifestazione, organizzata in Veneto – meta raggiunta quest’oggi dalle Rappresentative marchigiane Under 19, 17, 15 e Femminile Under 25 – mette in palio il tricolore, scatterà nel week-end e si concluderà venerdì 7. Il presidente del Comitato Regionale Marche, Ivo Panichi, invia un caloroso pensiero a tutti gli atleti e le atlete: «Vorrei rivolgere un grande in bocca al lupo alle Rappresentative Marche di Calcio a 5 partite per il Veneto per disputare il Torneo delle Regioni. Le quattro selezioni Under 15, Under 17, Under 19 e la Femminile scenderanno in campo per tenere alta la bandiera delle Marche. Ai ragazzi, agli staff e a tutta la carovana auguro buon divertimento e, ovviamente, rivolgo loro un grande in bocca al lupo. Forza Marche, facciamo tutti il tifo per voi!».

Questo l’elenco degli atleti scelti dai tecnici, Fabrizio Mascarucci per l’Under 15, Matteo Magnarelli per l’Under 17, Marco Vagnarelli per l’Under 19 e Francesco Cesaroni per la Rappresentativa Femminile:

Under 15: Stacchiotti (Mantovani), Sebastianelli, Longarini, Tomassini (Mondolfo), Molinari, Tognetti (Cus Mc), Cicogna (D&G Ascoli), Lepore (Eta Beta), Brualdi, Gasperotto, Di Gennaro, Tiju (Italservice).

Under 17: Lippera, Lunardi (Cerreto D’Esi), Cardinaletti, Trujillo (Cus An), Regai (F.Ancona), Frontino, Petrucci (Italservice), Marchionni (Cagli), Balducci e Baioni (Mondolfo), Pierandi (Audax Senigallia), Diotalevi (Buldog Lucrezia).

Under 19: Ferraresi, Morico (Mantovani), Bombagioni, Paolini, Piccioli, Polverari (Mondolfo), Toppi (Audax), Fedeli (Numana), Fattorini (Ostra), Stazi (Montelupone), Rebiscini (Cagli), Procaccini (R.Fabriano).

Femminile: Bartolini, Bernotti, Bruna (GLS Mantovani), Buresti, Cardone, Diamantini, Eusepi, Legge (Alma Fano), Blenkus (LabelSystem), Nespola (Paindirose), A. e S. Pezzola (Pot.Picena).

Le formazioni marchigiane sono state ricomprese nel girone con Veneto e Sicilia nei triangolari di Under 15, Under 17 e Femminile, con l’aggiunta del Friuli Venezia Giulia nella Pool del torneo Under 19. Alcuni match potranno essere visti in diretta streaming su Futsaltv.it, previa registrazione gratuita al portale.