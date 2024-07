"Tommy" Marini ed il viaggio con destinazione Parigi. «La mia prima Olimpiade, un'emozione unica: voglio godermi ogni momento»

ANCONA – Dopo essersi preso il mondo e l’Europa, Tommaso Marini non intende fermarsi. La voglia di assaporare la gloria a cinque cerchi è fortissima. Il fiorettista marchigiano, dopo l’avventura di Tokyo vissuta da riserva, sbarca a Parigi non più da outsider ma da grande favorito. E l’intenzione di vestire i panni da protagonista c’è tutta. «La mia prima Olimpiade. Sarà un po' un’incognita, non ho mai provato questa emozione. Ma voglio godermi ogni momento - racconta il 24enne azzurro a LaPresse – e spero di riuscire a esprimermi al meglio. E vediamo come andrà».

Marini è reduce da mesi a dir poco trionfali. Un anno fa l’oro mondiale a Milano, a giugno l’oro europeo a Basilea. A Parigi l’azzurro può fare la storia entrando nel club della ‘Triple crown’, insieme a chi può fregiarsi contemporaneamente del titolo di campione in carica nelle maggiori competizioni internazionali. «E’ una crescita partita da qualche anno. Non dico di essere arrivato – spiega – ma ora mi sento un atleta a 360 gradi. Poi, certo, bisogna sempre cercare di migliorare, se si vuole raggiungere la perfezione alla quale ambisce ogni sportivo di alto livello. Ma non bisogna mai sentirsi arrivati, mai. Questa – prosegue - è stata una stagione molto difficile e molto bella. Ho conquistato Mondiale e Europeo, in mezzo c’è stata un’operazione alla spalla. Vincere non era scontato. Sto raccogliendo i frutti del duro lavoro e dei tanti sacrifici fatti».

Eppure nel 2022, l’anno dopo i Giochi di Tokyo, il fiorettista di Ancona aveva pensato di abbandonare la scherma. «Non riuscivo a esprimermi al meglio pur avendo tutte le condizioni di allenamento intorno a me favorevoli. Lavoravo con uno staff incredibile, il ct era dalla mia parte. Ho iniziato a pensare che quella non fosse più la mia strada. Mi sono dato un’ultima possibilità. Vinsi una prova in Coppa del Mondo ad aprile e mi dissi: riproviamoci. Da lì ho utilizzato un differente approccio. Inseguire la vittoria, ma non avere più paura della sconfitta. L’importante – dice - era divertirmi e godermi il momento. Salire sulla pedana non vuol dire andare in guerra e rischiare la vita. La sconfitta fa parte del gioco. E siamo fortunati a praticare come mestiere il nostro sport. Ho iniziato a sentirmi più libero. E questo mi ha dato la spinta che cercavo».

Quella che l’ha portato a sbarcare alle Olimpiadi francesi da numero uno del ranking mondiale e da grande favorito. Mentre guarda verso Parigi, la mente corre all’infanzia: «Il mio primo ricordo dei Giochi è Londra 2012. La magica tripletta nel fioretto femminile: Di Francisca, Errigo, Vezzali sul podio. Ero a casa, davanti allo schermo, a tifare. Quando rientrarono in Italia scattai una foto con Elisa e Valentina, al club di Jesi. Rivedere quelle immagini mi fa molto piacere. Ammiravo in tv campioni, miti assoluti, che oggi stimo e ho la fortuna di avere come colleghi e amici. Le mie fonti di ispirazione? Ogni atleta ha le sue peculiarità, ognuno può regalarti uno spunto, insegnarti qualcosa. E’ bello vedere tutti all'opera e cercare di ‘rubare’ i loro segreti».

Far parte di una squadra che agli occhi del mondo è una potenza mondiale è uno stimolo? Una responsabilità? «Sicuramente è una responsabilità. Ma che l’Italia vinca non è più una cosa scontata, anche se i tifosi azzurri si sono ‘abituati’ bene. Ogni medaglia è sudata, guadagnata. Gli avversari crescono, sono sempre più competitivi. Ogni gara è una battaglia vera e propria». E una volta posate le ‘armi’, l’atleta delle Fiamme Oro può vestire i panni del ragazzo pienamente calato nel suo tempo. Del resto, anche nello sport la Generazione Z è salita al potere. «I social possibile fonte di distrazione? In pedana sono totalmente concentrato, fuori penso ad altro. Non vivo dentro un bunker. I social, se utilizzati bene, sono importanti. E possono aiutare a lanciare messaggi positivi a chi si avvicina allo sport, o a chi è in cerca di una svolta. Noi raccontiamo e ci raccontiamo, trasmettere le nostre emozioni può essere utile a chi ci segue».

Sempre in tema social, sulle sue pagine (‘Planet Marini’ è il suo account Instagram) non mancano le immagini che testimoniano la sua grande passione per la moda. Campione in pedana e di stile. «E’ un ambiente che ho 'respirato' sin da piccolo, i miei genitori lavorano nel settore. Mi piace esprimermi anche attraverso quello che indosso. Del resto, un libro non va giudicato dalla copertina ma non è detto che la copertina non possa dire qualcosa. E’ una forma d'arte». Come lo sport.