"Tommy" Marini tra vittorie e Giochi Olimpici: «Non vedo l'ora di andare a Parigi»

Il riscatto della scherma a Parigi 2024 passerà anche, per non dire soprattutto, da lui. Da un “Tommy” Marini che ha trovato il modo migliore per mettersi alle spalle quell’operazione alla spalla che non gli ha nemmeno permesso di gustarsi appieno il trionfo iridato di Milano. Riabilitazione e riatletizzazione, come da copione, e poi subito a riprendersi quel posto tra i migliori fiorettisti a livello internazionale, lasciato momentaneamente “scoperto”: a suon di vittorie in Coppa del Mondo, sia nelle prove individuali che in quelle con la squadra azzurra su cui l’Italia punta forte ai prossimi Giochi, dove ci sarà un vuoto da colmare. Dopo la delusione di Tokyo 2021, edizione da record per la spedizione azzurra con 40 medaglie ma deludente per la scherma, tornata dal Giappone senza nemmeno un oro, in vista di Parigi 2024 il movimento può contare su una squadra maschile talentuosa ed esuberante come il suo leader, Tommaso Marini.

«Spero di giocarmela bene per le medaglie – afferma il campione dorico in un’intervista a LaPresse – di stare tranquillo e di godermi tutte le emozioni e le sensazioni di questa esperienza, indipendentemente da quello che sarà il risultato. Non do molto peso alle sconfitte, do peso alle vittorie, sono più le volte che perdiamo che quelle in cui andiamo a vincere - racconta descrivendo il proprio rapporto con il 'risultato' - E' importante capire il perché si è perso ma soprattutto valorizzare il momento della vittoria e ricordarsi quelle sensazioni».

Il pensiero di Tommaso inevitabilmente torna ai momenti duri trascorsi in un letto di ospedale, circondato dall’affetto dei suoi cari e degli amici, ma anche dei tanti appassionati anconetani che lo sostengono nel suo percorso sportivo costellato di imprese, e lo hanno inondato di messaggi di affetto sui social («li uso per tenere un contatto diretto con le persone che fanno scherma e sono appassionate di questo sport»), dove anche tanti addetti ai lavori ed avversari lo avevano voluto salutare augurandogli un pronto rientro in pedana. «E' stato difficile fermarsi - ha confessato - avevo sensazioni super positive, e quando sono ripartito non potevo avere le stesse Non pensavo fosse così difficile la riabilitazione, invece è stata veramente impegnativa e mi ha richiesto tantissime energie. Sono rimasto sorpreso io stesso perché sono riuscito a rientrare in un tempo relativamente breve e a farlo comunque con delle buone sensazioni. Siamo sulla strada giusta».

Nelle vesti di leader l fiortto tricolore maschile, Tommy attende con trepidazione la possibilità di documentare la sua prima avventura a cinque cerchi. «Non vedo l'ora di andarci e respirare l'atmosfera olimpica. Ho tanti amici nel mondo dello sport, se potessi vedrei tutti quanti - ha ammesso con entusiasmo – perché ogni disciplina è bella a suo modo e credo sia molto importante vedere come gli atleti riescono ad approcciarsi all'Olimpiade. Spero di vedere il salto in alto del mio concittadino Gimbo (Tamberi, ndr), ma vorrei seguire anche Paltrinieri».