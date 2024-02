Marini centra l'en-plein: oro anche nella prova a squadre nella tappa egiziana della Coppa del Mondo

“Tommy” Marini fa il pieno di ori al Cairo nella prova di Coppa del Mondo di Scherma. Il fiorettista dorico, dopo essere salito sul gradino più alto del podio nella prova individuale, concede il bis conquistando il primo posto anche nella competizione a squadre, in quella che ha assunto i contorni di cavalcata trionfale che rilancia ulteriormente le quotazioni degli azzurri in prospettiva Parigi 2024. Un week-end da incorniciare, per la scherma italiana, in considerazione delle quattro medaglie arrivate sabato (oltre all’oro di Tommaso ed a quello di Martina Favaretto nel femminile, vanno ricordati l’argento di Edoardo Luperi battuto in finale dal campione anconetano ed il bronzo di Martina Sinigalia), e dell’argento portato a casa dal team in rosa composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo che si è arreso solo agli Stati Uniti.

Strepitosa la prestazione offerta dal team azzurro del fioretto maschile, entrato in gara negli ottavi con il successo sull’Austria per 45-22. Nei quarti di finale Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Alessio Foconi hanno avuto la meglio sulla Polonia 45-32. In semifinale la formazione italiana, a partire dalla quarta frazione, ha preso il largo sugli Stati Uniti d’America conquistando d’autorità, con un netto 45-31, il match che ha è valso il pass per la finalissima contro il Giappone. E anche contro i nipponici i fiorettisti azzurri guidati dal Commissario tecnico Cerioni (con i maestri Fabio Galli e Filippo Romagnoli) hanno dettato legge, prendendo il comando dell’assalto fin dalla prima frazione ed esultando per il verdetto di 45-30. A trascinare gli azzurri, un Marini che ha sbaragliato gli avversari vincendo ben 10 assalti degli undici che lo hanno visto in scena, inchinandosi solo nel primo confronto in pedana della semifinale all’americano Meinhardt per poi demolire i quotatissimi Itkin e Massialas nei due assalti successivi, che hanno traghettato l’Italia in finale poi vinta con i fiorettisti giapponesi.