Vai Marini, oro europeo a squadre e terzo posto nel ranking per il campione dorico

ANCONA- L’eco delle sue gesta è arrivato nella sua Ancona dalla Turchia, da Antalya precisamente, dove insieme a tutta la squadra nazionale azzurra si è imposto negli Europei di fioretto. Lo schermidore anconetano Tommaso Marini si gode successo e momento dopo aver piegato, insieme ai suoi compagni guidati dal CT Stefano Cerioni, la Francia in finale. Per Marini i motivi per festeggiare sono tanti compreso, naturalmente, il terzo posto nel ranking mondiale che lo proietta nell’élite della scherma internazionale (per lui c’era stato anche un argento individuale).

Analizzando il cammino nella manifestazione, gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 45-38 sfruttando perlopiù le stoccate di Marini e Alessio Foconi apparsi particolarmente pimpanti. A completare la squadra Daniele Garozzo, in difficoltà nel finale ma bravo a resistere, e Guilleume Bianchi che era salito in pedana nei turni precedenti. Turni precedenti che avevano visto l’Italia imporsi contro Turchia (45-14), Gran Bretagna (45-33) e Spagna (45-19).