"Tommy" Marini, prove tecniche di Olimpiade: il campione dorico vince l'oro agli Europei di Basilea

La scherma italiana comincia il suo cammino agli Europei di Basilea con uno strepitoso tris di medaglie. Quella più preziosa se la mette al collo Tommaso Marini, che si laurea campione continentale di fioretto maschile vincendo il derby tutto italiano in finale contro il compagno di squadra Alessio Foconi. Un avvio super per i fiorettisti del CT Stefano Cerioni. Come due anni fa ad Antalya (quando l’ultimo atto vide Daniele Garozzo prevalere su Tommaso Marini), per il Commissario tecnico del fioretto azzurro è stata una finale vissuta in tribuna da spettatore, mentre sotto le luci della Pedana Podium della St. Jacobs Halle andava in scena una sfida tutta in “casa Italia”: Tommaso Marini s’è imposto per 15-4 su Alessio Foconi. L’anconetano delle Fiamme Oro così, a undici mesi dal titolo mondiale di Milano 2023 di cui è detentore, ha conquistato anche l’oro europeo, proprio come fece (nel 2018 e 2019) il ternano dell’Aeronautica Militare, suo amico e compagno di squadra, oggi medaglia d’argento.

Alla finale tutta italiana i due fiorettisti azzurri erano arrivati dopo cammini strepitosi. Tommaso Marini, entrato di diritto nel tabellone da 32 dopo cinque vittorie e una sconfitta nei gironi, ha superato con autorevolezza il croato Spoljar (15-6) e l’israeliano Goren (15-8). Emozionante e tiratissimo fino all’ultima stoccata l’assalto dei quarti di finale contro il polacco Rajski, che ha visto il campione mondiale in carica esultare per l’attacco del 15-14 che gli ha regalato l’ipoteca del suo secondo podio in una kermesse continentale (era stato argento ad Antalya 2022). Spettacolare e combattuta la semifinale in cui Tommaso Marini è stato bravissimo a non perdere mai il controllo della sfida contro il ceco e bronzo olimpico Alexandre Choupenitch, allungando poi nelle stoccate decisive fino a chiudere 15-11. Nell’ultimo atto, il derby tutto “Made in Italya”, il campione dorico liquida con grande autorità Foconi 15-4, ma è stata tutta festa azzurra tra gli abbracci del ct Stefano Cerioni e del suo staff, con il Presidente federale Paolo Azzi e il Capo delegazione Alberto Ancarani.