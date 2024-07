"Tommy" Marini, ritorno in vetta: il campione dorico ai Giochi Olimpici da capolista del ranking

ANCONA - Campione mondiale ed europeo, ma anche numero 1 del mondo. Tommaso Marini arriverà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 da capolista del Ranking internazionale di fioretto maschile. Al termine delle gare individuali di tutti i campionati continentali svoltisi a giugno, infatti, il fiorettista delle Fiamme Oro, che pochi giorni fa a Basilea, undici mesi dopo il titolo iridato di Milano 2023, si è laureato anche campione d’Europa 2024, è tornato in cima alla classifica, vetta che era stata già sua in passato prima dell’infortunio alla spalla che lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e a saltare diverse competizioni.

Tommaso Marini, che fu vincitore – tra l’altro – della Coppa del Mondo 2022, affronterà dunque la sua prima Olimpiade in carriera non solo da oro mondiale (nell’anno olimpico, ovviamente, non si disputa la kermesse iridata che tornerà a Tbilisi 2025) ed europeo in carica, per lui anche il privilegio, e la responsabilità, di essere numero 1 del Ranking. L’anconetano precede lo statunitense Nick Itkin e l’olimpionico di Tokyo 2020, Ka Long Cheng, portacolori di Hong Kong.