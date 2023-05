Tommaso Marini ancora sul podio: arriva il bronzo nella prova individuale ad Acapulco

La notte italiana in Messico regala la medaglia di bronzo di Tommaso Marini nella prova individuale della Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Acapulco, prima tappa valida per la qualificazione olimpica a Parigi 2024. Il classe 2001 delle Fiamme Oro, posizionato al numero due del tabellone di diretta in virtù del ranking FIE, ha iniziato il suo cammino con il successo per 15-6 sul polacco Rajski al primo turno, per poi superare brillantemente il secondo confronto di giornata, piegando il cinese Chen per 15-10. Nel match valevole per gli ottavi di finale, Marini – seguito a fondo pedana dal CT Stefano Cerioni – ha sconfitto l’americano Chamley-Watson con il punteggio di 15-8.

Ancora uno statunitense sulla strada di Tommaso nell’assalto con il quale si è assicurato la medaglia. Nei quarti di finale ha infatti battuto, dopo un confronto equilibratissimo, Nick Itkin per 15-14. Lo stop in semifinale per Marini è arrivato ad opera dell’egiziano Mohamed Hamza (15-8) poi vincitore della gara (davanti a Ka Long Cheung, portacolori di Hong Kong). Una grande prestazione per il fiorettista anconetano che sale per la terza volta sul podio in questa stagione di Coppa del Mondo dopo la vittoria di Tokyo e l’argento de Il Cairo.