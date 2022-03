Camerano scivola a San Lazzaro: sconfitta 27-20 dopo un ottimo avvio

La Pallamano Camerano cede nel finale alla Tecnocem 85 San Lazzaro, nel match valevole per il recupero della terza giornata di ritorno del Girone B di Serie A2. I gialloblu si arrendono per 27-20 contro gli emiliani al termine di un match tirato e combattuto, condotto per diversi tratti dai ragazzi di coach Filiberto Kokuca che si erano presentati al riposo lungo con un vantaggio di tre lunghezze. A risultare determinante la mancanza di lucidità in alcuni frangenti ed i gialloblu hanno pagato un po’ d’inesperienza contro comunque un avversario ostico e di qualità.

«Abbiamo cominciato bene la gara con una difesa solida, – commenta coach Kokuca – in cui Sanchez ha parato molto bene nel primo tempo, oltre ad avere un ottimo approccio. Ad inizio secondo tempo siamo riusciti ad essere avanti, poi i padroni di casa ci hanno raggiunti ed abbiamo iniziato a sbagliare qualche tiro in più. Avremmo meritato di giocarci un finale punto a punto ma alla fine ha vinto la squadra di casa che è comunque una squadra più esperta e che ha giocato meglio gli ultimi 15 minuti. Noi invece abbiamo buttato via troppi palloni ed abbiamo affrettato le giocate».

«Peccato perché i ragazzi soprattutto nel primo tempo sono stati molto bravi – conclude il tecnico - ed hanno giocato da squadra mettendo in difficoltà un avversario ostico sul proprio parquet. Anche queste sconfitte fanno comunque parte del nostro percorso di crescita, visto che siamo una squadra giovane, ed ora concentriamoci al prossimo match. Dobbiamo ripartire dai primi 40/45 minuti di questa gara».