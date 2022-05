Tamberi torna “Half shave” e riprende a volare: a Ostrava Gimbo fa 2.30

OSTRAVA (REP. CECA)- Gianmarco Tamberi è tornato. Con un volo alla misura di 2.30, l’obiettivo prefissato alla vigilia, Gimbo ha trionfato nel meeting di Ostrava in Repubblica Ceca lanciando un chiaro ed inequivocabile segnale a tutti gli avversari. Nel Golden Spike, nuovamente in versione “Half shave”, il campione olimpico del salto in alto a Tokyo 2020 è apparso in grandissima forma dopo le precedenti uscite di Birmingham e Trieste dove non aveva brillato. Tanti gli applausi raccolti, anche nei successivi tentativi di toccare i 2.34.

Insieme a Tamberi sono finiti sul podio il brasiliano Fernando Ferreira con 2,27 e il siriano Majd Eddin Ghazal con 2,24. Adesso i fari saranno puntati sul prossimo Golden Gala di Roma, il 9 giugno, dove si rinnoverà la supersfida tra Gimbo e Mutaz Barshim. Esattamente come a Tokyo dove, entrambi, vinsero la medaglia d’oro.