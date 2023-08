"Gimbo" Tamberi, rientro a casa. «Bellissimo vedere tanto entusiasmo ed affetto»

Dopo il “Veni, vidi, vici” di Budapest, ecco il ritorno a casa. Un viaggio all’insegna della felicità per Gianmarco Tamberi, che al suo arrivo ad Ancona dopo l’oro nel salto in alto ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi. Tanti quelli che lo hanno atteso per festeggiare, al suo rientro, la medaglia che ora completa la sua collezione di trionfi internazionali, l’ultimo sigillo che permette a “Gimbo” di entrare nella ristrettissima cerchia degli atleti in grado di avere un primo posto ad Europei e Mondiali (sia all’aperto che indoor) e di salire sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi.

«E’ stata tosta – ha detto Gianmarco – ma è una vittoria che ripaga dei tanti sacrifici fatti. Non vedevo l’ora di tornare a casa, per gustarmi tutto l’entusiasmo dei tifosi, della città, per questa medaglia d’oro. Ora i festeggiamenti: abbiamo già celebrato questa vittoria con la Nazionale, ma adesso lo faremo con gli amici. Sono tre notti che non dormo: le ultime due ci ho provato ma non ci sono riuscito, l’emozione e l’adrenalina della gara erano ancora alte». Dopo l’alloro iridato, per Tamberi arriva subito un’altra prova: giovedì prossimo sarà infatti impegnato sulle pedana di Zurigo, in una delle tappe della Diamond League.