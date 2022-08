Tamberi si gode l’oro e guarda alle nozze con Chiara: «E’ grazie a lei se riesco a fare queste cose»

ANCONA- La vittoria nell’Europeo di Atletica Leggera, nella finale del salto in alto a Monaco di Baviera disputata ieri sera (18 agosto), come regalo di nozze. Gianmarco Tamberi, dopo l’oro conquistato in Germania, è pronto ad un altro appuntamento di ben altro tenore rispetto alle consuete pedane che lo hanno reso anche campione olimpico a Tokyo un’estate fa. Il prossimo 1 settembre, infatti, sono previste le nozze con Chiara Bontempi a cui ieri ha dedicato l’ultimo successo in ordine cronologico di una scintillante carriera:

«Mamma mia che gara difficile - ha confessato Tamberi - quando ha iniziato a piovere l'ho vista brutta, perché io sono un saltatore di velocità e per me era peggio, ma dovevo metterci tutto me stesso e così ho fatto. Sto esplodendo di gioia perché trovo dentro di me le energie migliori e quando indosso la maglia azzurra dò sempre qualcosa di più. Tra due settimane io e Chiara ci sposeremo, è la donna della mia vita, è grazie a lei se riesco a fare queste cose».

Non manca anche una battuta per il papà coach Marco Tamberi: «Non so se andremo avanti insieme, ma se vinco è anche grazie a lui e questi successi li devo condividere con tutti quelli che lavorano con me. Io sono in campo ma la fetta della torta è la stessa per tutti».