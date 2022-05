Atletica, Tamberi di nuovo in pedana: in Repubblica Ceca si punta al 2.30

ANCONA- C’è Ostrava sulla strada per il prossimo Golden Gala di Roma fissato per il 9 giugno. Prima di concentrarsi nella sfida all’amico-rivale Mutaz Barshim, infatti, Gianmarco Tamberi sarà di scena domani (31 maggio) in Repubblica Ceca cercando di avvicinare il più possibile la misura dei 2.30. Il campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, nell’occasione, cercherà di migliorare le precedenti uscite di Birmingham (2.25 nella tappa della Diamond League) e Trieste (2.15 ottenuto nonostante condizioni non ottimali sia per il vento sia per la struttura che ha ospitato il meeting) proseguendo nella sua marcia d’avvicinamento all’evento capitolino.

Nel Golden Spike saranno presenti ben ventiquattro medagliati dalle ultime olimpiadi e il meeting, secondo gli addetti ai lavori, va considerato tra i più interessanti dell’intero circuito internazionale. Tamberi salirà in pedana alle 17.45. Sarà possibile seguire il saltatore anconetano sul canale 204 di Sky Sport Arena con diretta dalle 17.30 alle 19.30 oppure in diretta testuale sul sito specializzato Oa Sport.