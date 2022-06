Tamberi punta gli Assoluti: l’obiettivo è superare i 2.30 per Mondiali e Europei

ANCONA- Gianmarco Tamberi punta gli Assoluti di atletica che si terranno domenica 26 giugno a Rieti. Il saltatore anconetano, in vista dei Mondiali di Eugene e degli Europei di Monaco di Baviera, tornerà in pedana per cancellare la delusione del Golden Gala e ritrovare quanto prima la forma migliore. Nello specifico l’obiettivo sarà quello di tornare alla misura di 2.30, magari superandola, per lanciare un messaggio chiaro ed inequivocabile agli avversari.

A Rieti Gimbo dovrà vedersela con uno dei migliori saltatori internazionali in circolazione, l'australiano Brandon Starc, quinto a Tokyo e con un 2,36 in carriera, ammesso a gareggiare fuori classifica. È aperta su TicketOne la vendita dei biglietti per assistere all’evento. Il biglietto giornaliero può essere acquistato online e nei punti vendita TicketOne. Questi i prezzi: tribuna Velino (posto numerato) 20 euro, tribuna Terminillo (posto unico) 10 euro. È anche possibile acquistare il biglietto per entrambe le sessioni del sabato e della domenica: tribuna Velino 30 euro, tribuna Terminillo 15 euro (più diritti di prevendita).