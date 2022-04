Chiaravalle, vittoria in Emilia trampolino per il derby

Altro recupero e altra vittoria per la ASD Pallamano Chiaravalle di A2 femminile che, in trasferta a Castellarano (in provincia di Reggio Emilia), batte lo Sportinsieme con il punteggio di 33-18 in una sfida valevole per la terza giornata di ritorno. Nonostante il risultato, mai veramente in dubbio, la prestazione della Pallamano Chiaravalle è stata un po’ offuscata dai molti errori sotto rete e da un arbitraggio che ha contribuito a rendere la partita particolarmente caotica. Le ragazze di Mister Fradi partono in sordina, per poi riprendersi dopo circa 10 minuti di gioco e chiudere il primo tempo con il punteggio di 19-6. Oltre alle solite Manfredi, Mariniello e Cappelli, vanno spesso in rete anche Rivera Ventura, Costantini e Tanfani, con un turn over funzionale che darà spazio a tutte le giocatrici convocate.

Ora le chiaravallesi, al quinto posto in classifica con 18 punti, dovranno affrontare il Camerano nel derby casalingo previsto per domani alle 21. Nel weekend scende in campo per l’ultima volta, alle 18 di sabato, la Serie B maschile di scena contro il cus Ancona, mentre la giornata di domenica si apre con una mattinata intensa fatta di under 7, 9 e 11 in campo a Chiaravalle e Under 17 femminile in gara a Teramo. Conclude questa due giorni all’insegna della pallamano l’incontro della squadra maschile, anch’essa impegnata nel torneo cadetto, che alle 18 di domenica riceve la visita della corazzata Santarelli Cingoli, prima in campionato di A2 e favorita per la promozione in A1.